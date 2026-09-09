UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sautron

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère, ancien presbytère, Sautron

samedi 19 septembre 2026 · ancien presbytère · Sautron

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère, ancien presbytère, Sautron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
ancien presbytère
Adresse
29 rue de la Vallée 44880 Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère 19 et 20 septembre ancien presbytère Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture des portes de l’ancien presbytère
Réhabilité en 2025 en lieu associatif, l’ancien presbytère situé sur le circuit patrimonial du bourg héberge 3 associations sautronnaises : Trait d’Union (tiers-lieu Sautron), les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine et l’ASSA (aide aux aînés).
Samedi 19/09 et dimanche 20/09 de 9h à 17h

ancien presbytère 29 rue de la Vallée 44880 Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.88.48 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sautron.fr »}]
Portes ouvertes de l’ancien presbytère

À voir aussi à Sautron (Loire-Atlantique)