Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère, ancien presbytère, Sautron
samedi 19 septembre 2026 · ancien presbytère · Sautron
Informations pratiques
Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère 19 et 20 septembre ancien presbytère Loire-Atlantique
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture des portes de l’ancien presbytère
Réhabilité en 2025 en lieu associatif, l’ancien presbytère situé sur le circuit patrimonial du bourg héberge 3 associations sautronnaises : Trait d’Union (tiers-lieu Sautron), les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine et l’ASSA (aide aux aînés).
Samedi 19/09 et dimanche 20/09 de 9h à 17h
ancien presbytère 29 rue de la Vallée 44880 Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.88.48 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sautron.fr »}]
Portes ouvertes de l’ancien presbytère
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