Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère, ancien presbytère, Sautron

Informations pratiques

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère 19 et 20 septembre ancien presbytère Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture des portes de l’ancien presbytère

Réhabilité en 2025 en lieu associatif, l’ancien presbytère situé sur le circuit patrimonial du bourg héberge 3 associations sautronnaises : Trait d’Union (tiers-lieu Sautron), les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine et l’ASSA (aide aux aînés).

Samedi 19/09 et dimanche 20/09 de 9h à 17h

ancien presbytère 29 rue de la Vallée 44880 Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.88.48 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sautron.fr »}]

Portes ouvertes de l’ancien presbytère