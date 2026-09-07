Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron, Hôtel de ville de Sautron, Sautron
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Sautron · Sautron
Informations pratiques
Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville de Sautron Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites commentées sur l’histoire du bourg de Sautron.
Dimanche 20/09, départs à 14h et 16h30.
Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Sans réservation
Hôtel de ville de Sautron 14 Rue de la Vallée, Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://sautron.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.88.48 »}]
Visites commentées sur l’histoire du bourg de Sautron
archives de l’association Les Amis du Musée, Sautron, Histoire et Patrimoine
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