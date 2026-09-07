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Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron, Hôtel de ville de Sautron, Sautron

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Sautron · Sautron

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron, Hôtel de ville de Sautron, Sautron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Sautron
Adresse
14 Rue de la Vallée, Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville de Sautron Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites commentées sur l’histoire du bourg de Sautron.
Dimanche 20/09, départs à 14h et 16h30.
Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Sans réservation

Hôtel de ville de Sautron 14 Rue de la Vallée, Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://sautron.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.88.48 »}]
Visites commentées sur l’histoire du bourg de Sautron

archives de l’association Les Amis du Musée, Sautron, Histoire et Patrimoine

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