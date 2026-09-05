UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sautron99vues

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron Mairie de Sautron Sautron

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Sautron · Sautron

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron Mairie de Sautron Sautron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Mairie de Sautron
Adresse
14 Rue de la Vallée
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre Sans réservatiion

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Entrée libre Sans réservatiion Tout public 

Visites commentées sur l’histoire du bourg de Sautron.Dimanche 20/09, départs à 14h et 16h30.Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Sans réservation

Mairie de Sautron Sautron 44880
02 51 77 86 86 http://www.sautron.fr mairie@sautron.fr 02.51.77.88.48 http://sautron.fr


Afficher la carte du lieu Mairie de Sautron et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Sautron (Loire-Atlantique)