Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron Mairie de Sautron Sautron

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Sans réservatiion Tout public

Visites commentées sur l’histoire du bourg de Sautron.Dimanche 20/09, départs à 14h et 16h30.Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Sans réservation

Mairie de Sautron Sautron 44880

02 51 77 86 86 http://www.sautron.fr mairie@sautron.fr 02.51.77.88.48 http://sautron.fr



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