AGENDA · Sautron99vues
Journées du Patrimoine, remontons le temps – Visites commentées du centre bourg de Sautron Mairie de Sautron Sautron
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Sautron · Sautron
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Entrée libre Sans réservatiion Tout public
Visites commentées sur l’histoire du bourg de Sautron.Dimanche 20/09, départs à 14h et 16h30.Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Sans réservation
Mairie de Sautron Sautron 44880
02 51 77 86 86 http://www.sautron.fr mairie@sautron.fr 02.51.77.88.48 http://sautron.fr
Afficher la carte du lieu Mairie de Sautron et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Sautron (Loire-Atlantique)
- Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron Espace de la Vallée Sautron 17 septembre 2026
- Don du sang — Espace de la Vallée, Sautron, Espace de la Vallée, Sautron 17 septembre 2026
- Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère, ancien presbytère, Sautron 19 septembre 2026
- Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux », Musée de Sautron, Sautron 19 septembre 2026
- Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », Hôtel de ville de Sautron, Sautron 19 septembre 2026