Informations pratiques

Châteauroux

Journées du patrimoine résidence préfectorale

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Le Comptoir Local de Châteauroux et la Préfecture de l’Indre s’associent pour proposer des visites guidées de la résidence préfectorale.

Édifiée au XIXe siècle, cette demeure de prestige constitue à la fois le lieu de travail et de représentation du préfet, mais également un témoignage remarquable de l’architecture de son époque. Vous pourrez y découvrir certains salons de réception, ainsi que l’histoire et les fonctions de cette résidence, habituellement inaccessible au public.

Ces visites, gratuites, se dérouleront tout au long du week-end. La réservation est obligatoire et s’effectue auprès du Comptoir Local. .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

As part of the European Heritage Days 2024, the Châteauroux Tourist Office, in partnership with the Indre Departmental Council and the Prefecture, is offering guided tours of the Château Raoul and the prefectural residence.

L’événement Journées du patrimoine résidence préfectorale Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme