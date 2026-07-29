JOURNÉES DU PATRIMOINE SUR LES CHANTIERS DE LA LIGNE C DU MÉTRO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE SUR LES CHANTIERS DE LA LIGNE C DU MÉTRO

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La ligne C desservira en 2028 21 stations sur 27km, reliant Colomiers à Labège en passant par le centre ville de Toulouse.

Ce week-end, les chantiers du métro vous ouvrent leurs portes !

Plongez au cœur des travaux de la future ligne C avec Tisséo. Les équipes de Tisséo Ingénierie vous accueillent sur les chantiers pour répondre à toutes vos questions et vous faire vivre une expérience unique au sein de ce projet d’envergure.

– Blagnac partez à la découverte d’une future station hyperconnectée. Explorez l’envergure du pôle d’échanges multimodal, observez les travaux de génie civil au plus près et descendez jusqu’au quai de la station.

– Bonnefoy explorez ces espaces souterrains avant leur transformation et rencontrez les équipes qui construisent le métro de demain.

– Labège Madron visite libre du chantier et focus sur la construction d’un viaduc et de la future station aérienne.

– Limayrac Cité de l’espace explorez les profondeurs du métro en descendant jusqu’aux quais, situés au troisième sous-sol.

Bon à savoir

Tenue vestimentaire de chantier à respecter manches longues, pantalon, chaussures plates et fermées. Tout enfant mineur doit être accompagné d’un adulte.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE SUR LES CHANTIERS DE LA LIGNE C DU MÉTRO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE