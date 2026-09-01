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Journées du Patrimoine Théâtre de la Sinne Mulhouse

dimanche 20 septembre 2026 · Mulhouse

Journées du Patrimoine Théâtre de la Sinne Mulhouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
39 Rue de la Sinne
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Mulhouse

Journées du Patrimoine Théâtre de la Sinne

39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Voici près de 160 ans que les Mulhousiens fréquentent ce magnifique théâtre à l’italienne.
Grâce à la complicité de l’équipe du théâtre et d’un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine, venez vous perdre en famille dans le dédale de ce magnifique bâtiment. Découvrez son histoire, ses coulisses et tous ses mystères.

A partir de 8 ans. Inscription obligatoire par téléphone. 0  .

39 Rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61  theatre.sinne@ville-mulhouse.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Théâtre de la Sinne Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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