Journées du Patrimoine Théâtre de la Sinne Mulhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Journées du Patrimoine Théâtre de la Sinne
39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Voici près de 160 ans que les Mulhousiens fréquentent ce magnifique théâtre à l’italienne.
Grâce à la complicité de l’équipe du théâtre et d’un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine, venez vous perdre en famille dans le dédale de ce magnifique bâtiment. Découvrez son histoire, ses coulisses et tous ses mystères.
A partir de 8 ans. Inscription obligatoire par téléphone. 0 .
39 Rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 theatre.sinne@ville-mulhouse.fr
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Théâtre de la Sinne Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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