Journées du Patrimoine Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes

Informations pratiques

Aigues-Mortes

Journées du Patrimoine Tours et Remparts d’Aigues-Mortes

Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France Aigues-Mortes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Tours et remparts d’Aigues-Mortes vous accueilleront gratuitement tout le week-end !

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Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 53 61 55 resaaigues-mortes@monuments-nationaux.fr

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English :

The towers and ramparts of Aigues-Mortes are open to the public free of charge all weekend!

L’événement Journées du Patrimoine Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes