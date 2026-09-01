Journées du Patrimoine visite commentée de La Filature Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Journées du Patrimoine visite commentée de La Filature
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette journée sera l’occasion de découvrir de manière inédite les salles de spectacles, coulisses et espaces habituellement fermés au public une véritable immersion dans l’histoire et les secrets de La Filature, ponctuée de quelques surprises. Avec l’association La Maison du Stage.
Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. 0 .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 billetterie@lafilature.org
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English :
L’événement Journées du Patrimoine visite commentée de La Filature Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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