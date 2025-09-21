Journées du Patrimoine Visite commentée de la grange pyramidale des Brosses

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Située dans la campagne au hameau des Brosses, à proximité d’un ancien corps de ferme, la grange pyramidale de Brosse abritait les animaux et le matériel agricole. Son ossature bois et torchis est recouverte par une vaste toiture à 4 pans en tuiles de pays.

A vocation essentiellement agricole, elle abritait matériel, fourrage et grains ; elle est typique du bâti rural agricole en Pays Fort (Berry) auquel se rattache la commune. Son ossature bois et torchis est recouverte par une vaste toiture pyramidale en tuiles de pays. Celle-ci a été restaurée il y quelques années.

Située à env. 1 km à la sortie du bourg direction Châtillon-Les Doucets, elle marque le paysage du hameau des brosses. Sa construction date des XVe et XVIe siècles.

Un bénévole de l’association des Amis de Beaulieu vous donnera des informations cet étonnant bâtiment. .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

Situated in the countryside in the hamlet of Les Brosses, close to an old farmhouse, the pyramidal Brosse barn used to house animals and farm equipment. Its wood and cob framework is covered by a vast 4-sided roof of local tiles.

L’événement Journées du Patrimoine Visite commentée de la grange pyramidale des Brosses Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX