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Journées du patrimoine visite commentée de l’Arc de triomphe Avenue de l’Arc de Triomphe Orange

dimanche 20 septembre 2026 · Avenue de l'Arc de Triomphe · Orange

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Avenue de l'Arc de Triomphe
Adresse
Arc de Triomphe
Ville
84100 Orange
Département
Vaucluse
Tarif

Orange

Journées du patrimoine visite commentée de l’Arc de triomphe

Avenue de l’Arc de Triomphe Arc de Triomphe Orange Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir la passionnante histoire de l’Arc de Triomphe commentée par un guide conférencier. Superbement restauré, impérial, il est un témoignage incontestable de la période gallo-romaine en Provence. Inscription à partir du 1er septembre.
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Avenue de l’Arc de Triomphe Arc de Triomphe Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 70 88  accueil.orange@paysdorange.com

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English :

Come discover the fascinating history of the Arc de Triomphe, as told by a tour guide. Superbly restored and majestic, it stands as an indisputable testament to the Gallo-Roman period in Provence. Registration begins September 1.

L’événement Journées du patrimoine visite commentée de l’Arc de triomphe Orange a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays d’Orange en Provence Tourisme

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