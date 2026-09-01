Journées du patrimoine visite commentée de l’Arc de triomphe Avenue de l’Arc de Triomphe Orange
dimanche 20 septembre 2026 · Avenue de l'Arc de Triomphe · Orange
Informations pratiques
Orange
Journées du patrimoine visite commentée de l’Arc de triomphe
Avenue de l’Arc de Triomphe Arc de Triomphe Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir la passionnante histoire de l’Arc de Triomphe commentée par un guide conférencier. Superbement restauré, impérial, il est un témoignage incontestable de la période gallo-romaine en Provence. Inscription à partir du 1er septembre.
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Avenue de l’Arc de Triomphe Arc de Triomphe Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 70 88 accueil.orange@paysdorange.com
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English :
Come discover the fascinating history of the Arc de Triomphe, as told by a tour guide. Superbly restored and majestic, it stands as an indisputable testament to the Gallo-Roman period in Provence. Registration begins September 1.
L’événement Journées du patrimoine visite commentée de l’Arc de triomphe Orange a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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