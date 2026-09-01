Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony Entrepôts Anthony Arc-lès-Gray
samedi 19 septembre 2026 · Entrepôts Anthony · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
Arc-lès-Gray
Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony
Entrepôts Anthony 5,7,9 rue de verdun Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le bâtiment, construit en 1729 par Jean-Baptiste Anthony (1690-1760) pour servir, profitant de la navigation commerciale sur la Saône, de comptoir de grains et vins (3.600 m2 de planchers), a marqué de différentes manières la vie d’Arc-lès-Gray germe d’urbanisme de ce secteur de la commune et précurseur des grandes maisons de commerce qui s’établiront plus tard le long de la chaussée d’Arc et du quai Villeneuve (construit en 1822). .
Entrepôts Anthony 5,7,9 rue de verdun Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 52 39 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony
L’événement Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Arc-lès-Gray (Haute-Saône)
- Miss petite universe Franche-Comté Espace Festi’Val Arc-lès-Gray 12 septembre 2026
- Rassemblement de voitures Passion véhicules Val de Saône Parking Netto Arc-lès-Gray 13 septembre 2026
- Festival en Arc rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière Arc-lès-Gray 19 septembre 2026
- Visite de la Villa / FRAC Collection, La Villa / Frac Collection, Arc-lès-Gray 19 septembre 2026