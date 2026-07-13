Salon du Geek Collector Espace Festi’val Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Salon du Geek Collector

Espace Festi’val 12 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Avec ses nombreux exposants venus de toute la France, Geek collector consiste en un grand rassemblement de boutiques spécialisées dans tous les univers geeks.

Faisant la part belle aux produits d’occasion, notamment les jeux vidéos, les jeux de société, les cartes de collection, les figurines, les mangas ou même les jouets, le salon offre aussi l’opportunité de découvrir des illustrateurs de talents ou encore des créateurs de magnifiques objets artisanaux, toujours en rapport avec la pop culture.

Entre deux achats, un bel espace jeux vidéos en accès libre permet de passer un bon moment entre amis ou d’occuper les enfants le temps de faire ses emplettes. .

Espace Festi’val 12 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 75 67 25 contact@pixel-prod.fr

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English : Salon du Geek Collector

L’événement Salon du Geek Collector Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY