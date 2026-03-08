UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arc-lès-Gray

Miss petite universe Franche-Comté Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

samedi 12 septembre 2026 · Espace Festi'Val · Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace Festi'Val
Adresse
12b Rue Louis Chauveau
Ville
70100 Arc-lès-Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Arc-lès-Gray

Miss petite universe Franche-Comté

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Venez assister à l’élection Miss Petite Universe Franche-Comté 2026, qui se déroulera le samedi 12 septembre à l’Espace Festi’Val à Arc-lès-Gray !   .

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   misspetiteuniverse.bfc@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Miss petite universe Franche-Comté

L’événement Miss petite universe Franche-Comté Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

À voir aussi à Arc-lès-Gray (Haute-Saône)