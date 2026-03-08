Miss petite universe Franche-Comté Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Miss petite universe Franche-Comté

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez assister à l’élection Miss Petite Universe Franche-Comté 2026, qui se déroulera le samedi 12 septembre à l’Espace Festi’Val à Arc-lès-Gray ! .

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté misspetiteuniverse.bfc@hotmail.com

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English : Miss petite universe Franche-Comté

L’événement Miss petite universe Franche-Comté Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY