Journées du patrimoine Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix Château-Chervix
samedi 19 septembre 2026 · Château-Chervix
Informations pratiques
Château-Chervix
Journées du patrimoine Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix
Place du 8 mai 1945 Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionnelle du chantier de restauration du donjon de Château-Chervix, dont l’accès au public est exceptionnellement autorisé le temps des Journées Européennes du Patrimoine.
Découvrez le projet de restauration et assistez à des démonstrations de savoir-faire traditionnels maçonnerie, taille de pierre, charpente, couverture et menuiserie.
De nombreux ateliers seront proposés en présence de professionnels et de l’association Les Amis de la Tour. .
Place du 8 mai 1945 Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45 ot.briancesudhautevienne@gmail.com
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English : Journées du patrimoine Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix
L’événement Journées du patrimoine Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix Château-Chervix a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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