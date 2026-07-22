Informations pratiques

Château-Chervix

Journées du patrimoine Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle du chantier de restauration du donjon de Château-Chervix, dont l’accès au public est exceptionnellement autorisé le temps des Journées Européennes du Patrimoine.

Découvrez le projet de restauration et assistez à des démonstrations de savoir-faire traditionnels maçonnerie, taille de pierre, charpente, couverture et menuiserie.

De nombreux ateliers seront proposés en présence de professionnels et de l’association Les Amis de la Tour. .

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : Journées du patrimoine Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix

L’événement Journées du patrimoine Visite du chantier d’aménagement de la tour médiévale de Château-Chervix Château-Chervix a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne