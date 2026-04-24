Journées du Patrimoine Visite Eymoutiers et ses patrimoines Mairie Eymoutiers
Journées du Patrimoine Visite Eymoutiers et ses patrimoines Mairie Eymoutiers dimanche 20 septembre 2026.
Eymoutiers
Journées du Patrimoine Visite Eymoutiers et ses patrimoines
Mairie 17 avenue de la paix Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine consacrées au patrimoine en péril , le Pays d’art et d’histoire propose un tour des lieux de patrimoine d’Eymoutiers, leurs dispositifs de protection et les menaces pouvant exister. Visite à 2 voix, animée par Julie Grèze (guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire) et Jean Riboulet (1er adjoint au Maire) pour un dialogue à propos du patrimoine et de sa préservation tout en s’adaptant aux nouveaux usages, avec les exemples de l’ancien couvent (restauré), la collégiale (protégée, projet de restauration sur 15 ans), le Site Patrimonial Remarquable (règlement d’urbanisme pour la protection du patrimoine architectural du bourg), le site inscrit de la vallée de la Vienne (protection du patrimoine naturel), le patrimoine ferroviaire (dont le train à vapeur touristique, menacé récemment), l’ancienne gare de tramway… .
Mairie 17 avenue de la paix Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60
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English : Journées du Patrimoine Visite Eymoutiers et ses patrimoines
L’événement Journées du Patrimoine Visite Eymoutiers et ses patrimoines Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin
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