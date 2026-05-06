Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune Chapelle du Saint-Esprit Beaune

Informations pratiques

Beaune

Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune

Chapelle du Saint-Esprit 2 rue de la Colombière Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois rénové par l’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne.

Ancienne chapelle du 13eme siècle, elle fut pendant plusieurs siècles le lieu de culte rattaché à l’hôpital du Saint-Esprit, fondé antérieurement à l’Hôtel-Dieu. Tout comme la célèbre Salle des Pôvres, la chapelle présente une charpente en coque de navire inversé. Elle a survécu à la disparition de l’hôpital et a servi pendant un temps au logement de l’infanterie, avant d’être transformée en cuverie au 20ème siècle.

Sa rénovation par l’Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois, pour en faire son siège administratif, lui offre un nouveau souffle pour entrer dans le 21ème siècle.

Départ des visites toutes les 30 minutes, soit 6 visites / jour

Départs 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30

Effectif limité à 12 personnes par visite.

Inscription obligatoire par téléphone auprès de l’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne 03.80.26.21.30. .

Chapelle du Saint-Esprit 2 rue de la Colombière Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30 beaune@beaune-tourisme.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-07-22 par La Côte-d’Or J’adore