Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune Chapelle du Saint-Esprit Beaune
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle du Saint-Esprit · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune
Chapelle du Saint-Esprit 2 rue de la Colombière Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois rénové par l’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne.
Ancienne chapelle du 13eme siècle, elle fut pendant plusieurs siècles le lieu de culte rattaché à l’hôpital du Saint-Esprit, fondé antérieurement à l’Hôtel-Dieu. Tout comme la célèbre Salle des Pôvres, la chapelle présente une charpente en coque de navire inversé. Elle a survécu à la disparition de l’hôpital et a servi pendant un temps au logement de l’infanterie, avant d’être transformée en cuverie au 20ème siècle.
Sa rénovation par l’Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois, pour en faire son siège administratif, lui offre un nouveau souffle pour entrer dans le 21ème siècle.
Départ des visites toutes les 30 minutes, soit 6 visites / jour
Départs 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30
Effectif limité à 12 personnes par visite.
Inscription obligatoire par téléphone auprès de l’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne 03.80.26.21.30. .
Chapelle du Saint-Esprit 2 rue de la Colombière Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30 beaune@beaune-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune
L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de la Chapelle du Saint-Esprit à Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-07-22 par La Côte-d’Or J’adore
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly Beaune 6 août 2026
- Visite guidée des remparts Beaune 9 août 2026
- Salon Minéraux Place de la Halle Beaune 15 août 2026
- Visite guidée des remparts de Beaune Beaune 23 août 2026
- Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Bambou Cocktails Club Beaune 2 septembre 2026