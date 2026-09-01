Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim Bourganeuf
vendredi 18 septembre 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim
Tour Zizim Bourganeuf Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
Au cœur de la cité médiévale de Bourganeuf, grimpez les 99 marches de la Tour Zizim.
Cet impressionnant édifice bâtit à la fin du XVème siècle était la prison d’un prince turc, surnommé Zizim.
L’histoire singulière de cette tour ainsi que celle de son occupant sont dévoilées au fil des étages, jusqu’à la magnifique charpente. .
Tour Zizim Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com
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English : Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim
L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-31 par Creuse Tourisme
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