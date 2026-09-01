Informations pratiques

Bourganeuf

Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim

Tour Zizim Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

Au cœur de la cité médiévale de Bourganeuf, grimpez les 99 marches de la Tour Zizim.

Cet impressionnant édifice bâtit à la fin du XVème siècle était la prison d’un prince turc, surnommé Zizim.

L’histoire singulière de cette tour ainsi que celle de son occupant sont dévoilées au fil des étages, jusqu’à la magnifique charpente. .

Tour Zizim Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-31 par Creuse Tourisme