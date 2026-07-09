Journées du patrimoine Visitez la Maison de l’Énergie Pôle Yvon Morandat Gardanne
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Yvon Morandat · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Journées du patrimoine Visitez la Maison de l’Énergie
Samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h. Pôle Yvon Morandat 1480 avenue d’Arménie Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée de la Maison de l’Énergie
Découvrez l’histoire de ce site emblématique de Gardanne et décryptez ensemble les enjeux de demain. Cette visite interactive retrace le parcours historique du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables.
Un moment d’échange privilégié qui sera enrichi par la participation et les témoignages des anciens mineurs de l’association LSR (Loisirs et Solidarité des Retraités).
Durée Entre 1h30 et 2h (selon vos questions et la richesse des échanges)
Tout public
RÉSERVATION GRATUITE ET OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme au 04 42 51 02 73, 15 places disponibles .
Pôle Yvon Morandat 1480 avenue d’Arménie Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr
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English :
The Gardanne Tourist Office offers a guided tour of the Maison de l’Énergie
L’événement Journées du patrimoine Visitez la Maison de l’Énergie Gardanne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Gardanne
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