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Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux

Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux

Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux samedi 13 juin 2026.

Adresse : 30 Place de Gomelange

Ville : 86320 Civaux

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Civaux

Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Transforme-toi en jeune archéologue ! Creuse le sol, découvre des objets cachés et perce les secrets du passé lors d’un atelier ludique et passionnant, dès 7 ans.
Places limitées familles et enfants dès 7 ans sur résa.   .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61  musee.civaux@orange.fr

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English : Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique

L’événement Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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