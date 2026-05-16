Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux
Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux samedi 13 juin 2026.
Civaux
Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Transforme-toi en jeune archéologue ! Creuse le sol, découvre des objets cachés et perce les secrets du passé lors d’un atelier ludique et passionnant, dès 7 ans.
Places limitées familles et enfants dès 7 ans sur résa. .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique
L’événement Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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