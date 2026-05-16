Civaux

Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Transforme-toi en jeune archéologue ! Creuse le sol, découvre des objets cachés et perce les secrets du passé lors d’un atelier ludique et passionnant, dès 7 ans.

Places limitées familles et enfants dès 7 ans sur résa. .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique

L’événement Journées européenne de l’archéologie Initiation à la fouille archéologique Civaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne