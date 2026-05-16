Journées européennes de l’archéologie Civaux
Journées européennes de l’archéologie Civaux samedi 13 juin 2026.
Civaux
Journées européennes de l’archéologie
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Portes ouvertes samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Visite libre du musée avec livrets-jeux pour enfants, tablettes numériques avec quizz.
Documentation sur les métiers de l’archéologie. .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English : Journées européennes de l’archéologie
L’événement Journées européennes de l’archéologie Civaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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