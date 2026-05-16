Civaux

Journées européennes de l’archéologie

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Portes ouvertes samedi et dimanche de 14h30 à 18h

Visite libre du musée avec livrets-jeux pour enfants, tablettes numériques avec quizz.

Documentation sur les métiers de l’archéologie. .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes de l’archéologie

L’événement Journées européennes de l’archéologie Civaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne