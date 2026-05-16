Civaux

Journées européennes de l’archéologie Conférence la villa romaine de La Croche à Civaux premiers bilans après 4 ans d’exploitation

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La villa romaine de La Croche à Civaux premier bilan après 4 ans d’exploration par Séverine Lemaître, Isabelle Bertrand, Mathilde Carrive,

Herma/Université de Poitiers .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English : Journées européennes de l’archéologie Conférence la villa romaine de La Croche à Civaux premiers bilans après 4 ans d’exploitation

L’événement Journées européennes de l’archéologie Conférence la villa romaine de La Croche à Civaux premiers bilans après 4 ans d’exploitation Civaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne