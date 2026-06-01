La villa romaine de La Croche à Civaux : premier bilan après 4 ans d’exploration, Musée archéologique de Civaux, Civaux

La villa romaine de La Croche à Civaux : premier bilan après 4 ans d’exploration Samedi 13 juin, 18h00 Musée archéologique de Civaux Vienne

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

La villa romaine de La Croche à Civaux : premier bilan après 4 ans d’exploration

par Séverine Lemaître, Isabelle Bertrand, Mathilde Carrive,

Herma/Université de Poitiers

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549483461 https://www.musee-civaux.fr https://www.facebook.com/musee.civaux Le musée retrace l’histoire et l’archéologie de Civaux et de la vallée de la Vienne au sein d’un parcours du Moyen Age à la Préhistoire, à la manière des strates archéologiques. Il se singularise par la présence de nombreux objets découverts en contexte funéraire et plus particulièrement dans la nécropole mérovingienne : bagues, fibules, urnes, vases en verre et en terre cuite.

La vie quotidienne est aussi bien présente avec de la vaisselle de cuisine, de table, des objets de parure et de toilette, des outils mais aussi des éléments d’un groupe sculpté d’époque romaine : une tête de panthère et une main, peut-être celle du dieu Bacchus…

Visiter le musée archéologique, c’est se plonger dans l’histoire et le temps, à la rencontre du passé de Civaux.

Pour compléter la visite, un film de 28 min « Civaux, à la recherche de nos origines », est en accès libre à l’auditorium du musée. Il permet de mieux comprendre l’archéologie et l’histoire de Civaux et de la vallée de la Vienne.

Le musée propose également la visite guidée ou libre des sites avec audioguides : nécropole mérovingienne, sanctuaire et baptistère romains et l’église paléochrétienne et romane. (visites guidées sur rendez-vous ou à dates fixes).

Le musée propose différents services :

• Des livrets de visite 3-6 ans, 7-11 ans, adolescents

• Des visites guidées du musée et du patrimoine

• La location d’audioguides (1€) en français, anglais et espagnol

• Des expositions temporaires

• Des ateliers et animations enfants, adultes et familles

• Des visites adaptées aux personnes en situation de handicap

• Un espace-enfants dans le hall et un plan à langer pour l’accueil des jeunes enfants

• Une boutique-librairie avec un grand choix de livres, cartes postales, bijoux, reproductions, produits du terroir

• L’activité ”Fête ton anniversaire au musée“ pour les enfants de 6 à 16 ans

• Deux jardins thématiques, l’un romain, l’autre mérovingien parkings à moins de 100m

dépose-minute pour les PMR devant le musée

La villa romaine de La Croche à Civaux : premier bilan après 4 ans d’exploration

©Musée archéologique de Civaux