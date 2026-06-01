Journées européennes de l’archéologie La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 13 juin 2026.

Cognac

Journées européennes de l’archéologie

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Les Journées Européennes de l’Archéologie vous attendent à la Maison du négociant Musée d’art et d’histoire!

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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English : European Archaeology Days

The European Archaeology Days await you at the Maison du négociant Musée d’art et d’histoire!

L’événement Journées européennes de l’archéologie Cognac a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Cognac