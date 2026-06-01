Journées européennes de l’archéologie La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac
Journées européennes de l’archéologie La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 13 juin 2026.
Cognac
Journées européennes de l’archéologie
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Les Journées Européennes de l’Archéologie vous attendent à la Maison du négociant Musée d’art et d’histoire!
.
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : European Archaeology Days
The European Archaeology Days await you at the Maison du négociant Musée d’art et d’histoire!
L’événement Journées européennes de l’archéologie Cognac a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Afterwork French Riviera | Origins x Rémy Martin Cognac 12 juin 2026
- Le Flow Des Gabarriers 2026 Cognac 13 juin 2026
- Atelier découverte de la période néolithique et ses inventions., La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac 13 juin 2026
- Visite de l’atelier d’Anja Madsen Pernot Cognac 17 juin 2026
- La Charente chante et s’enchante | Concert Ah! La belle vie Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 17 juin 2026