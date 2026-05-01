La Charente chante et s’enchante | Concert Ah! La belle vie Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac
La Charente chante et s’enchante | Concert Ah! La belle vie Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac mercredi 17 juin 2026.
Cognac
La Charente chante et s’enchante | Concert Ah! La belle vie
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:30:00
fin : 2026-06-17 19:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Troisième soirée du festival organisé par l’association Musiques au cœur des voix avec Eve Ruggieri pour directrice artistique.
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Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 67 19 27 rc.b.organisations@gmail.com
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English :
Third evening of the festival organized by the Musiques au c?ur des voix association, with Eve Ruggieri as artistic director.
L’événement La Charente chante et s’enchante | Concert Ah! La belle vie Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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