Le Flow Des Gabarriers 2026 Cognac samedi 13 juin 2026.
Place du Solençon Cognac Charente
Le Flow des Gabarriers est une manifestation de natation en eau libre dans le fleuve Charente à Cognac. Il s’agit notamment du plus long marathon d’eau libre (33kms) sans étape organisé en France, parrainé cette année par Amu Ennion.
Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine info@leflowdesgabarriers.com
English : Le Flow Des Gabarriers 2026
The Flow des Gabarriers is an open-water swimming event on the Charente River in Cognac. It is the longest non-stop open water marathon (33kms) in France, sponsored this year by Amy Ennion.
