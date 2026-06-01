Journées européennes de l’archéologie La Fère vendredi 12 juin 2026.

La Fère

Journées européennes de l’archéologie

5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Rendez-vous le 12-13-14 juin 2026 au Musée Jeanne d’Aboville pour la journées européennes de l’archéologie.

Au programme:

Dans le cadre du cycle animal, autour de la représentation animalière au musée Jeanne d’Aboville.

13 juin visite guidée les animaux de l’espace d’archéologie, dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie.

En partant des mammouths laineux jusqu’aux chats facétieux qui laissent leur empreintes dans l’Histoire, une visite à la rencontre des animaux des collections archéologiques.

Information par mail musee-daboville@ville-lafere.fr

Tarifs:4 €

Rendez-vous le 12-13-14 juin 2026 au Musée Jeanne d’Aboville pour la journées européennes de l’archéologie.

Au programme:

Dans le cadre du cycle animal, autour de la représentation animalière au musée Jeanne d’Aboville.

13 juin visite guidée les animaux de l’espace d’archéologie, dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie.

En partant des mammouths laineux jusqu’aux chats facétieux qui laissent leur empreintes dans l’Histoire, une visite à la rencontre des animaux des collections archéologiques.

Information par mail musee-daboville@ville-lafere.fr

Tarifs:4 € .

5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France musee-daboville@ville-lafere.fr

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English :

Join us on June 12-13-14, 2026 at the Musée Jeanne d’Aboville for the European Archaeology Days.

On the program:

As part of the animal cycle, around animal representations at the Musée Jeanne d?Aboville.

june 13: guided tour: animals in the archaeology area, as part of the European Archaeology Days.

From woolly mammoths to the mischievous cats that have left their mark on history, a visit to the animals in the archaeological collections.

Information by e-mail musee-daboville@ville-lafere.fr

Price:4 ?

L’événement Journées européennes de l’archéologie La Fère a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard