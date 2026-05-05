Journées européennes de l’archéologie, Musée du Colombier, Alès
Journées européennes de l’archéologie, Musée du Colombier, Alès samedi 13 juin 2026.
Journées européennes de l’archéologie 13 et 14 juin Musée du Colombier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
de 10h -12h / 14h30 – 17h30 : hypnotique Atelier plastique, pour tous
Laure vous attend au Musée du Colombier pour réaliser un thaumatrope, un accessoire d’optique fascinant connu depuis la Préhistoire.
à 15h : visite guidée l’archéologie
Le Musée du Colombier vous propose de découvrir ses collections lors de visites guidées. Une façon d’en savoir plus sur l’histoire de notre territoire et de nos ancêtres !
Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr
Cette année encore, le Musée du Colombier vous ouvre ces portes lors de la nouvelle édition des Journées de l’archéologie 2026
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