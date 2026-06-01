Journées européennes de l’archéologie | Rougeac Mazeyrat-d’Allier
Journées européennes de l’archéologie | Rougeac Mazeyrat-d’Allier samedi 13 juin 2026.
Mazeyrat-d’Allier
Journées européennes de l’archéologie | Rougeac
Rougeac Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
sous l’égide du Ministère de la Culture et de l’INRAP. Pour cette 16ème édition, nous vous proposons une Balade commentée autour
du Dolmen dit de La tombe des Fées avec l’association PANPA Haut-Allier et le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier.
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Rougeac Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30
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English :
under the aegis of the French Ministry of Culture and INRAP. For this 16th edition, we offer a guided walk around the Dolmen
the Dolmen known as La tombe des Fées with the PANPA Haut-Allier association and the Pays d?art et d?histoire du Haut-Allier.
L’événement Journées européennes de l’archéologie | Rougeac Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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