Mazeyrat-d’Allier

Journées européennes de l’archéologie | Rougeac

Rougeac Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

sous l’égide du Ministère de la Culture et de l’INRAP. Pour cette 16ème édition, nous vous proposons une Balade commentée autour

du Dolmen dit de La tombe des Fées avec l’association PANPA Haut-Allier et le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier.

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Rougeac Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30

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English :

under the aegis of the French Ministry of Culture and INRAP. For this 16th edition, we offer a guided walk around the Dolmen

the Dolmen known as La tombe des Fées with the PANPA Haut-Allier association and the Pays d?art et d?histoire du Haut-Allier.

L’événement Journées européennes de l’archéologie | Rougeac Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier