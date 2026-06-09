Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence Salle paroissiale d’Eysses Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence

Salle paroissiale d’Eysses Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie, une table ronde, des présentations des actes du colloque Les villes de l’Antiquité tardive en Gaule des sites multipolaires ? et du projet ATLAS viendront enrichir la réflexion autour du thème Voyage dans les villes de l’Antiquité tardive . .

Salle paroissiale d’Eysses Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 28 96

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English : Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence

L’événement Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne