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Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence Salle paroissiale d’Eysses Villeneuve-sur-Lot

Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence Salle paroissiale d’Eysses Villeneuve-sur-Lot

Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence Salle paroissiale d’Eysses Villeneuve-sur-Lot samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle paroissiale d'Eysses

Adresse : Rue Victor Michaut

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Villeneuve-sur-Lot

Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence

Salle paroissiale d’Eysses Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie, une table ronde, des présentations des actes du colloque Les villes de l’Antiquité tardive en Gaule des sites multipolaires ? et du projet ATLAS viendront enrichir la réflexion autour du thème Voyage dans les villes de l’Antiquité tardive .   .

Salle paroissiale d’Eysses Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 28 96 

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English : Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence

L’événement Journées européennes de l’Archéologie Table ronde Conférence Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne

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