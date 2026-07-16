Journées Européennes des Métiers d’Art 2027, Institut pour les Savoir-Faire Français, Paris

Informations pratiques

Journées Européennes des Métiers d’Art 2027 30 mars – 4 avril 2027 Institut pour les Savoir-Faire Français Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-30T09:00:00+02:00 – 2027-03-30T23:59:00+02:00

Fin : 2027-04-04T00:00:00+02:00 – 2027-04-04T23:59:00+02:00

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2027 : focus sur les métiers de la photographie.

Programmation complète disponible à partir de février 2027 sur les sites des JEMA et du Bicentenaire de la Photographie

Chaque année, les Journées Européennes des Métiers d’Art® (JEMA) marquent le printemps, avec une semaine de festivités dédiée aux métiers d’art. Partout en France et en Europe, le public est invité à rencontrer les artisans d’art et à découvrir leurs savoir-faire d’exception, à travers des milliers d’événements. Les JEMA® ont déjà permis plus de 20 millions de visites depuis leur création.

Pour leur 21ème édition, du 30 mars au 4 avril 2027, les JEMA® se focaliseront sur les savoir-faire manuels de la photographie. L’ouverture exceptionnelle de laboratoires, d’ateliers, de studios, de services d’archives et de restauration, d’établissements de formation, de musées ou d’institutions culturelles et des monuments historiques publics ou privés permettra au grand public, notamment la jeunesse, de découvrir des métiers aux savoir-faire précieux, d’échanger avec des professionnels passionnés, et pourquoi pas de susciter des vocations.

Institut pour les Savoir-Faire Français 13 rue de la Bûcherie Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 0155788585 https://www.institut-savoirfaire.fr https://www.instagram.com/institutsavoirfairefr/

Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2027 : focus sur les métiers de la photographie.

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