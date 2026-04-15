Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

Saint-Julien-d’Ance

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin d’Ancette

Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Ouverture du Moulin d’Ancette pour les journées du patrimoine.

Vous découvrirez lors de visites guidées, le moulin et le musée des outils anciens.

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Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com

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English :

Opening of the Moulin d’Ancette for Heritage Days.

Guided tours of the mill and the museum of antique tools.

L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay