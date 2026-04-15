Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance dimanche 17 mai 2026.
Saint-Julien-d’Ance
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin d’Ancette
Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Ouverture du Moulin d’Ancette pour les journées du patrimoine.
Vous découvrirez lors de visites guidées, le moulin et le musée des outils anciens.
.
Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening of the Moulin d’Ancette for Heritage Days.
Guided tours of the mill and the museum of antique tools.
L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Saint-Julien-d'Ance (Haute-Loire)
- Journée participative au moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance 9 mai 2026
- Vide-village village Saint-Julien-d’Ance 23 mai 2026
- Journées du patrimoine de pays et des moulins Ancette Saint-Julien-d’Ance 28 juin 2026
- Visite du Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance 5 juillet 2026
- J.E.P Visite du moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance 20 septembre 2026