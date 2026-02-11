Vide-village village Saint-Julien-d’Ance
Vide-village village Saint-Julien-d’Ance samedi 23 mai 2026.
Vide-village
village Peret Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
2026-05-23
Pour la 8ème année, les habitants de Peret vous proposent leur super vide-village tout le week-end.
Nombreux articles tirés de la cave au grenier vous seront proposés, pour toujours plus de bonnes affaires !
village Peret Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 47 79 78 philbaulard@yahoo.fr
English :
For the 8th year, the residents of Peret will be holding their super village sale all weekend long.
A wide range of items from the cellar to the attic will be on offer, for even more bargains!
L’événement Vide-village Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay