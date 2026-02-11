Vide-village village Saint-Julien-d’Ance

Vide-village

village Peret Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

2026-05-23

Pour la 8ème année, les habitants de Peret vous proposent leur super vide-village tout le week-end.

Nombreux articles tirés de la cave au grenier vous seront proposés, pour toujours plus de bonnes affaires !

village Peret Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 47 79 78 philbaulard@yahoo.fr

English :

For the 8th year, the residents of Peret will be holding their super village sale all weekend long.

A wide range of items from the cellar to the attic will be on offer, for even more bargains!

