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AGENDA · Saint-Brieuc

Journées européennes du matrimoine et du patrimoine à la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

samedi 19 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Villa Rohannec'h
Adresse
9 rue de Rohannec'h
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d’Armor
Tarif
gratuit

Pour la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains, le Domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes. Venez découvrir l’histoire et l’évolution de la demeure à travers ses salons.

Visite libre de 14h à 18h, en continu. Dernière entrée à 17h45.
Gratuit
Accessibilité PMR

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