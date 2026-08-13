Journées européennes du matrimoine et du patrimoine à la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Pour la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains, le Domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes. Venez découvrir l’histoire et l’évolution de la demeure à travers ses salons.

Visite libre de 14h à 18h, en continu. Dernière entrée à 17h45.

Gratuit

Accessibilité PMR