AGENDA · Saint-Brieuc
Journées européennes du matrimoine et du patrimoine à la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Pour la 43e édition des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains, le Domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes. Venez découvrir l’histoire et l’évolution de la demeure à travers ses salons.
Visite libre de 14h à 18h, en continu. Dernière entrée à 17h45.
Gratuit
Accessibilité PMR
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