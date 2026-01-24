Journées européennes du Patrimoine 2026 à Laon et dans son Pays Laon

Journées européennes du Patrimoine 2026 à Laon et dans son Pays

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout un week-end pour découvrir le patrimoine qui vous entoure !

La fête de TOUS les patrimoines aura lieu cette année le week-end des 19 & 20 septembre prochains (avec comme thématique nationale cette année Patrimoine en danger ) !

Le programme complet de cette 43e édition sera disponible courant août à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Laon… .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A whole weekend to discover the heritage that surrounds you!

