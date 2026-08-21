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Journées européennes du patrimoine 2026, Arc de triomphe, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Arc de triomphe · Paris

Journées européennes du patrimoine 2026, Arc de triomphe, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Arc de triomphe
Adresse
Place Charles de Gaulle 75008 Paris
Ville
75008 Paris
Département
Paris

Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Arc de triomphe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire en visitant l’Arc de triomphe lors des Journées Européennes du Patrimoine ! Découvrez gratuitement son architecture et ses sculptures et profitez de visites libres et de visites guidées.
Nos médiateurs vous guideront à travers des parcours découvertes jusqu’à 17h, sur le parvis et à l’intérieur du monument, sans besoin de réservation, en français et en anglais. Ces visites d’une durée de trente minutes porteront sur les thématiques suivantes : introduction à l’histoire de l’Arc de triomphe, architecture et iconographie, ainsi que Paris et ses monuments.

Vous aurez également l’occasion de découvrir gratuitement l’installation de l’artiste Jérémy Pradier-Jeauneau La tempête dans le cadre du festival Paris Design Week 2026.

Le monument sera ouvert de 10h à 23h (dernier accès 45 minutes avant la fermeture).

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Ile-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
Partez à la découverte de l’un des monuments les plus emblématiques de France à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

© Reproduction Philippe Berthé / CMN

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