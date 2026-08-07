Journées européennes du patrimoine 2026 au Musée Réattu Musée Réattu Arles

Informations pratiques

Arles

Journées européennes du patrimoine 2026 au Musée Réattu

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Musée Réattu 10 rue du grand prieuré Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée Réattu propose quatre rendez-vous autour du patrimoine et de la photographie.

Visite libre du musée Réattu

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h

Entrez dans ce monument devenu musée et parcourez sa riche collection, de Réattu à Picasso, de la sculpture à l’art sonore. Profitez-en pour découvrir aussi l’exposition temporaire Christian Lacroix. Dessins, gribouillages et graffitis .

Tout public, sans réservation.



À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix

Samedi 19 septembre à 15h

Après une courte visite de l’exposition Dessins, gribouillages et graffitis , direction le quartier de l’Hauture où l’association Archives et Patrimoine Monsieur Christian Lacroix conserve et valorise l’œuvre du créateur arlésien.

Réservation obligatoire, 20 personnes maximum.



Un coin de ciel bleu

Dimanche 20 septembre à 10h30, visite-atelier en famille

Venez découvrir en famille l’œuvre mystérieuse de Nancy Wilson Pajic, réalisée avec un procédé photographique original, le cyanotype. En atelier, expérimentons-le et voyons la vie en bleu ! Chacun repartira avec ses propres réalisations.

À partir de 5 ans. Réservation obligatoire, 10 personnes maximum. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.



Le théâtre antique au sténopé

Dimanche 20 septembre à 14h30, visite-atelier

Au théâtre antique, laissez-vous tenter par la magie du sténopé ! Explorez cette technique photographique ancienne, capturez votre image du lieu puis révélez-la en chambre noire au musée Réattu. Vous repartirez ensuite avec une photographie unique !

À partir de 10 ans. RDV devant l’entrée du théâtre antique, 1 rue du Cloître, Arles. Réservation obligatoire, 12 personnes maximum. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.



Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat du musée 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr .

Musée Réattu 10 rue du grand prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 2026 European Heritage Days, the Réattu Museum is hosting four events focused on heritage and photography.

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 au Musée Réattu Arles a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme d’Arles