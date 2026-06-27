Informations pratiques

Chartres

Journées européennes du patrimoine 2026

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Chartres se dévoile autrement pour les Journées européennes du patrimoine patrimoine 2026.

Chartres célèbre les Journées européennes du patrimoine ! Pendant tout le week-end, profitez de visites, conférences, ateliers, expositions et ouvertures exceptionnelles pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine chartrain autrement. Nouveauté de cette édition la maison canoniale du XIIIe siècle, située face à la cathédrale, accueillera exceptionnellement le public. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Chartres is revealing a different side of itself for the 2026 European Heritage Days.

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES