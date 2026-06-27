Journées européennes du patrimoine 2026 Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Journées européennes du patrimoine 2026
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Chartres se dévoile autrement pour les Journées européennes du patrimoine patrimoine 2026.
Chartres célèbre les Journées européennes du patrimoine ! Pendant tout le week-end, profitez de visites, conférences, ateliers, expositions et ouvertures exceptionnelles pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine chartrain autrement. Nouveauté de cette édition la maison canoniale du XIIIe siècle, située face à la cathédrale, accueillera exceptionnellement le public. .
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Chartres is revealing a different side of itself for the 2026 European Heritage Days.
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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