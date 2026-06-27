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Journées européennes du patrimoine 2026 Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Chartres

Journées européennes du patrimoine 2026 Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Journées européennes du patrimoine 2026

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Chartres se dévoile autrement pour les Journées européennes du patrimoine patrimoine 2026.
Chartres célèbre les Journées européennes du patrimoine ! Pendant tout le week-end, profitez de visites, conférences, ateliers, expositions et ouvertures exceptionnelles pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine chartrain autrement. Nouveauté de cette édition la maison canoniale du XIIIe siècle, située face à la cathédrale, accueillera exceptionnellement le public.   .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Chartres is revealing a different side of itself for the 2026 European Heritage Days.

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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