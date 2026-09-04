Journées européennes du patrimoine 2026, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la langue française · Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/ [{« owner »: {« uid »: 44058623, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-04T09:52:17.688Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « manon.masse@monuments-nationaux.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Villers-Cotteru00eats », « street »: « 1, place Aristide Briand », « latitude »: 49.254883, « postalCode »: « 02600 », « longitude »: 3.09224}, « passId »: 434813270, « isPending »: false, « addressId »: 40151}, « venueId »: 87547, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « manon.masse@monuments-nationaux.fr », « category »: « VISITE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-04T09:52:17.454Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2571744, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-04T09:52:17.546Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485277989, « id »: 1}, {« passId »: 485277990, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-04T09:52:17.687Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434813270 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité ouvre gratuitement ses portes !

Jean Leblanc