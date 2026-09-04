Journées européennes du patrimoine 2026, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts
samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la langue française · Villers-Cotterêts
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Cité internationale de la langue française Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité ouvre gratuitement ses portes !
Jean Leblanc
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