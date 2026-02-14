Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux Four des Casseaux Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux

Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, assistez à des conférences guidées autour de trois thématiques passionnantes

-L’histoire de l’industrie porcelainière à Limoges

-Le four des Casseaux, témoin exceptionnel du patrimoine industriel

-L’exposition temporaire

Une plongée enrichissante dans le patrimoine, les savoir-faire et l’influence artistique de Limoges à travers le temps.

Les trois thématiques seront abordées dans chacune des conférences.

Les conférences guidées auront lieu à 14h et 16h le samedi et à 10h30, 14h et 16h le dimanche. .

Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74 contact@fourdescasseaux.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole