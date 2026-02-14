Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux Four des Casseaux Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Four des Casseaux · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux
Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, assistez à des conférences guidées autour de trois thématiques passionnantes
-L’histoire de l’industrie porcelainière à Limoges
-Le four des Casseaux, témoin exceptionnel du patrimoine industriel
-L’exposition temporaire
Une plongée enrichissante dans le patrimoine, les savoir-faire et l’influence artistique de Limoges à travers le temps.
Les trois thématiques seront abordées dans chacune des conférences.
Les conférences guidées auront lieu à 14h et 16h le samedi et à 10h30, 14h et 16h le dimanche. .
Four des Casseaux 1 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74 contact@fourdescasseaux.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Conférences guidées le Four des Casseaux Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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