Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges Cour d’appel de Limoges Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Cour d'appel de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges
Cour d’appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La cour d’appel de Limoges ouvrira ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec au programme:
• Visites guidées de la cour d’appel ;
• Conférences de professionnels suivies d’échanges, avec notamment
o la présentation de l’étude d’une scène de crime par une spécialiste de la police technique et scientifique ;
o la projection d’un documentaire sur le thème de la cour criminelle départementale, suivie d’un échange avec des professionnels (magistrats, greffiers, avocats) ;
• Expositions temporaires.
Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement. .
Cour d’appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 33 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges
L’événement Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Un été à la Maison des Seniors, Maison des seniors, Limoges 4 août 2026
- Mon vitrail coloré (4-6 ans), Cathédrale Saint-Étienne, Limoges 4 août 2026
- Atelier enfant 4-6 ans Mon vitrail coloré Limoges 4 août 2026
- Connais ton territoire, 87-ML LIMOGES, Limoges 4 août 2026
- Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur Limoges 4 août 2026