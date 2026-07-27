Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges Cour d’appel de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges

Cour d’appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La cour d’appel de Limoges ouvrira ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec au programme:

• Visites guidées de la cour d’appel ;

• Conférences de professionnels suivies d’échanges, avec notamment

o la présentation de l’étude d’une scène de crime par une spécialiste de la police technique et scientifique ;

o la projection d’un documentaire sur le thème de la cour criminelle départementale, suivie d’un échange avec des professionnels (magistrats, greffiers, avocats) ;

• Expositions temporaires.

Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement. .

Cour d’appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 33 00

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English : Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges

L’événement Journées européennes du Patrimoine 2026 Cour d’appel de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Limoges Métropole