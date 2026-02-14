Journées Européennes du Patrimoine 2026 Découverte des coulisses du TER simulateur de conduite et visite d’une rame Gare des Bénédictins Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Découverte des coulisses du TER simulateur de conduite et visite d’une rame

Gare des Bénédictins 1 Passerelle Montplaisir Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez au cœur des métiers du train avec la Direction territoriale des lignes TER Limousin-Périgord.

Un parcours inédit d’environ 1 h 30 vous permettra de découvrir les coulisses du monde ferroviaire.

Prenez place aux commandes d’un simulateur de conduite installé devant un véritable pupitre face aux écrans, vous découvrirez concrètement les gestes des conducteurs, le maniement des commandes et les réalités de la signalisation ferroviaire.

L’expérience se poursuivra avec la découverte d’un autorail TER, dont vous pourrez explorer la rame ainsi que la cabine de conduite.

Entrée libre. .

Gare des Bénédictins 1 Passerelle Montplaisir Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Découverte des coulisses du TER simulateur de conduite et visite d’une rame

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Découverte des coulisses du TER simulateur de conduite et visite d’une rame Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole