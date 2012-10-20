Journées européennes du patrimoine 2026, Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 Dimanche 20 septembre, 09h00 Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

————-

LES ARCHIVES MUNICIPALES DE DRAGUIGNAN

Dimanche 20 – 9h à 12h et de 14h à 17h

Atelier puzzle autour de la photographie ancienne

À partir de 6 ans – En extérieur devant la Mairie annexe – Place Cassin

Exposition de plans sur l’évolution des bâtiments historiques de la ville de Draguignan. Tout public – Mairie annexe – Salle de consultation des archives – Place Cassin

Exposition de Cartes postales à travers la ville pour retrouver le Draguignan d’autrefois. Renseignements : 04 94 60 31 31 – archives@ville-draguignan.fr

————-

Musée des Arts et Traditions Populaires

Dimanche 20

9h à 12h : Autour du four à pain

Dimanche 20

10h à 12h / 14h à 17h : atelier poterie autour de l’argile en lien avec l’exposition Archéologie d’ici et d’ailleurs. À partir de 6 ans – Accès libre en continu. Réservation : 04 94 47 05 72 – musee.atp@dracenie.com

Dimanche 20

10h – 12h30 & 14h – 18h Artothèque – Chapelle du Bon Pasteur

Découvrez “Prêts” la nouvelle exposition à la Chapelle du Bon Pasteur. www.larto.fr

————-

MUSÉE DE L’ARTILLERIE

Dimanche 20 – 9h à 12h / 13h30 à 17h30

Visites commentées autour de la protection du patrimoine en cas de conflits : convention de La Haye et présentation du bouclier bleu. Renseignements : musee.artillerie@worldonline.fr – Tél. : 04 83 08 13 86

————-

HÔTEL DÉPARTEMENTAL DES EXPOSITIONS DU VAR

Dimanche 20 – 10h à 19h

Visites flash tout au long de la journée de l’exposition Inca. L’héritage sacré des Andes. Exceptionnellement gratuit.

————-

DOMAINE DU DRAGON

Dimanche 20 – 15h à 17h

Visite guidée par le Capitaine de la Forteresse qui vous fera plonger dans les couloirs du temps. 50 personnes maximum.

————-

LC2R CONSERVATION

Dimanche 20 – 10h à 17h

Ouverture au public du Laboratoire de conservation, restauration et recherche. Venez découvrir les coulisses du travail des conservateurs-restaurateurs souvent invisible mais essentiel. Accès libre sans réservation. lc2r.conservation@orange.fr

————-

CIMETIÈRE AMÉRICAIN

Dimanche 20 – 10h à 12h

Le Rhone American Cemetery sous l’objectif du temps. Entre photos de chantier et portraits d’autrefois, cette visite révèle comment la photographie nous fait voyager dans le temps et l’histoire. 20 personnes maximum. Réservation : rhone@abmc.gov

————-

CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Dimanche 20

11h : visite guidée de l’exposition L’été à la mode. Inscription sur billetterieculture.dracenie.com ou au 04 94 84 54 31

15h : danse contemporaine proposée par Créations ephémères. Inscription sur billetterieculture.dracenie.com ou au 04 94 84 54 31.

Dimanche 20

10h à 17h30 : visite de l’exposition L’été à la mode, histoire de la mode estivale 1780-1980. Renseignements : 04 94 84 54 31

10h à 17h30 : balade médiévale en réalité virtuelle (avec un casque VR)

————-

MAISON DU BOURREAU

Dimanche 20

10h à 17h30 : découvrez cette demeure historique. Renseignements : 04 94 84 54 31

————-

CHAPELLE SAINT-SAUVEUR

Dimanche 20

10h à 17h30 : exposition permanente d’art singulier “ORGANuGAMMusEum”, 150 œuvres de Danielle Jacqui, artiste de l’art brut. Ce lieu se trouve à proximité de la Tour de l’Horloge. Renseignements : 04 94 84 54 31

————-

LES ENFERS

Dimanche 20

10h • 11h • 14h • 15h • 16h

Venez découvrir un lieu historique unique : l’ancien local de décantation des eaux résiduelles des moulins à huile. Cette vaste salle, à l’architecture voûtée remarquable, abrite en son sous-sol une impressionnante cave composée de cinq bacs de décantation.

+ de 8 ans. Port de chaussures fermées et adaptées indispensable. Réservation obligatoire : 04 94 84 54 31

————-

LA TOUR DE L’HORLOGE

Dimanche 20

10h à 17h30 : visite de la majestueuse Tour de l’Horloge, l’un des monuments emblématiques de la ville. Renseignements : 04 94 84 54 31

————-

MICRO-FOLIE – MUSÉE NUMÉRIQUE – CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Dimanche 20

10h à 17h30 : visite libre – Collection Notre-Dame de Paris

10h à 17h30 : activités ludiques – Notre-Dame de Paris. Sous forme de jeux ou d’activité manuelle, apprenez-en encore plus sur Notre-Dame de Paris ! En accès libre dans l’espace Micro-Folie.

————-

EXPOSITION SUR LES GRILLES DU JARDIN ANGLÈS

Exposition : Paysages archéologiques arméniens Jusqu’à janvier 2027

Boulevard Clemenceau – Grilles du jardin Anglès

————-

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Dimanche 20

10h • 11h • 12h • 14h • 15h • 16h • 17h

Visite flash de l’exposition temporaire Les roches rouges

Sans inscription. Durée 30 min. Renseignements : 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:archives@ville-draguignan.fr »}, {« link »: « mailto:musee.atp@dracenie.com »}, {« link »: « http://www.larto.fr »}, {« link »: « mailto:musee.artillerie@worldonline.fr »}, {« link »: « mailto:lc2r.conservation@orange.fr »}, {« link »: « mailto:rhone@abmc.gov »}]

Programme de dimanche