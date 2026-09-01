Journées Européennes du Patrimoine 2026- Exposition Raviver le Patrimoine Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Journées Européennes du Patrimoine 2026- Exposition Raviver le Patrimoine
Grand Rue Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Et si le patrimoine n’était pas seulement ce que l’on conserve, mais aussi ce qui nous aide à construire l’avenir ?
Cette exposition, à la fois numérique et matérielle, vous invite à découvrir, à travers des photographies et des reconstitutions, des fragments du patrimoine local — lieux, objets, paysages ou souvenirs — parfois oubliés, parfois menacés, mais toujours porteurs de sens.
La photographie devient ici un véritable outil de révélation, permettant de redécouvrir un patrimoine souvent méconnu ou insoupçonné.
– Au restaurant L’Entrée, 1 rue de la Porte des Valets, le samedi 19 septembre de 17h à 22h et le dimanche 20 septembre de 10 à 16h .
– Au restaurant Le Cellier , le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2 bis Grand Rue, de 10h à 19 h.
– Au bar L’Escale de la Bastide, 3 Grand Rue, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 22h . .
Grand Rue Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine jeanlouis@debiasi.org
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026- Exposition Raviver le Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026- Exposition Raviver le Patrimoine Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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