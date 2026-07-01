Exposition de cartes postales anciennes, Salle de Carbonnier, Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Salle de Carbonnier · Castillonnès
Informations pratiques
Exposition de cartes postales anciennes 19 et 20 septembre Salle de Carbonnier Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition d’environ 400 cartes postales anciennes retraçant l’histoire de Castillonnès depuis 1900 jusqu’à nos jours.
Salle de Carbonnier Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 553368049 Cartes postales de Castillonnès depuis 1900 Parking sur la Place des Cornières
Des anciennes cartes postales de l’histoire de Castillonnès depui 199 et nos jours (environ 400 cartes)
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