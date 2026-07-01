Exposition photographique : Regards minimalistes sur le patrimoine, Salle de Carbonnier, Castillonnès

Informations pratiques

Exposition photographique : Regards minimalistes sur le patrimoine 19 et 20 septembre Salle de Carbonnier Lot-et-Garonne

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez, dans la salle de Carbonnier, une exposition de photographies minimalistes mettant en lumière le patrimoine à travers un regard sensible et épuré. Une invitation à observer autrement les formes, les détails et les lignes qui composent notre héritage architectural et culturel.

Salle de Carbonnier Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 553368049 Cartes postales de Castillonnès depuis 1900 Parking sur la Place des Cornières

Expo dans la Salle de Carbonnier de la photographie minimaliste et patrimoine