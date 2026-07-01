Exposition photographique : Regards minimalistes sur le patrimoine, Salle de Carbonnier, Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Salle de Carbonnier · Castillonnès
Informations pratiques
Exposition photographique : Regards minimalistes sur le patrimoine 19 et 20 septembre Salle de Carbonnier Lot-et-Garonne
Gratuit. Accès libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez, dans la salle de Carbonnier, une exposition de photographies minimalistes mettant en lumière le patrimoine à travers un regard sensible et épuré. Une invitation à observer autrement les formes, les détails et les lignes qui composent notre héritage architectural et culturel.
Salle de Carbonnier Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 553368049 Cartes postales de Castillonnès depuis 1900 Parking sur la Place des Cornières
Expo dans la Salle de Carbonnier de la photographie minimaliste et patrimoine
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