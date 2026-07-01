Visite de l’église de Castillonnès, Église Saint-Pierre, Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Castillonnès
Informations pratiques
Visite de l’église de Castillonnès 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église, à la découverte de son histoire, de ses vitraux et de ses retables.
Église Saint-Pierre 37 rue du marché, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 Construite au XIIIe siècle, l’église Saint-Pierre a été remaniée à différentes époques. Le clocher, haut de 27 mètres, date du début du XXe siècle. À l’intérieur, le retable date du XVIIe siècle et est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1959. Ce retable de l’ancienne cathédrale d’Agen et les vitraux sont contemporains sont à remarquer lors de votre venue. Parking.
Visite libre de l’église, l’histoire ses vitraux et ses retables
©Richard Bogg
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