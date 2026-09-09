Informations pratiques

Obernai

Journées européennes du patrimoine 2026 Lâcher de livres

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Vous pourrez flâner, choisir et emporter les livres que vous souhaitez

Tout au long de l’après-midi la Médiathèque d’Obernai mettra à disposition du public de nombreux livres sortis de ses collections à différents endroits du Domaine. Amateurs de lecture, vous pourrez flâner, choisir et emporter les livres que vous souhaitez. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr

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English :

You can browse, choose, and take home the books you want

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Lâcher de livres Obernai a été mis à jour le 2026-08-27 par Parc de la Léonardsau