Journées européennes du patrimoine 2026 : l’Hôtel de Ville vous ouvre ses portes Hôtel de Ville Paris

Informations pratiques

Le week-end du 19 et du 20 septembre, les visiteurs pourront découvrir le bureau du Maire de Paris, la salle du Conseil de Paris, la bibliothèque ou encore les prestigieux salons d’apparat. Cette visite sera aussi l’occasion de rencontrer celles et ceux dont la mission et de veiller tous les jours à la préservation de ce patrimoine exceptionnel : les serruriers et les horlogers, les tapissiers et les parqueteurs, les lustriers et les fleuristes.

Les métiers du patrimoine seront particulièrement mis à l’honneur à travers la présence d’historiens, de conservateurs, d’archéologues, de tailleurs de pierre et de marbriers. Tous témoigneront de leur engagement au service de la conservation, de la restauration et de la valorisation du patrimoine parisien.

De nombreuses expositions à découvrir

Tout au long du parcours, des expositions retraceront l’histoire de l’Hôtel de Ville de Paris et mettront en lumière les grands chantiers patrimoniaux actuellement menés par la Ville. Un espace consacré au matrimoine invitera également les visiteurs à redécouvrir la place des femmes dans l’espace public à travers la statuaire parisienne.

Le bicentenaire de la photographie à l’honneur

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, le public aura accès à une sélection exceptionnelle de photographies anciennes, cartes postales, ouvrages et documents techniques issus des collections des Archives de Paris et des dix bibliothèques patrimoniales et spécialisées de la Ville.

Les 400 ans de la Marine nationale célébrés

L’année 2026 marquant également le 400ᵉ anniversaire de la Marine nationale et les 25 ans du parrainage du porte-avions Charles-de-Gaulle par la Ville de Paris, une maquette du célèbre navire sera présentée à l’Hôtel de Ville.

Les artisans « Fabriqué à Paris » mis en lumière

À Paris la Boutique, deux expositions dédiées aux artisans du label « Fabriqué à Paris » mettront à l’honneur la photographie et le design. Les créations exposées ainsi qu’une sélection de produits de la marque Ville de Paris seront proposés au public durant tout le week-end.

Afin d’accompagner le public dans cette découverte, des médiateurs de l’École du Louvre seront présents sur l’ensemble du parcours pour partager leurs connaissances et répondre aux questions des visiteurs. Un dispositif d’accueil adapté aux personnes en situation de handicap sera également proposé, en partenariat avec l’association Action Passeraile.

Les réservations -gratuites et obligatoires- seront ouvertes le 9 septembre.

L’Hôtel de Ville est à vous ! À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Ville de Paris ouvre ses portes au public. Une occasion unique de découvrir les coulisses de l’un des monuments les plus emblématiques de la capitale.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit

Gratuit, l’accès à l’Hôtel de Ville se fera sur inscription préalable obligatoire.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris



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