Informations pratiques

Pertuis

Journées Européennes du patrimoine 2026

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine venez découvrir les monuments et les animations sur Pertuis.

Programmation à venir.

– .

Place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29

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English :

As part of European Heritage Days, come discover the monuments and events in Pertuis.

Program to be announced.

L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Pertuis