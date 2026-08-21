Journées Européennes du patrimoine 2026 Pertuis
samedi 19 septembre 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Journées Européennes du patrimoine 2026
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine venez découvrir les monuments et les animations sur Pertuis.
Programmation à venir.
– .
Place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29
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English :
As part of European Heritage Days, come discover the monuments and events in Pertuis.
Program to be announced.
L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Pertuis
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