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AGENDA · Pertuis

Journées Européennes du patrimoine 2026 Pertuis

samedi 19 septembre 2026 · Pertuis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Tarif

Pertuis

Journées Européennes du patrimoine 2026

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Place Saint-Pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine venez découvrir les monuments et les animations sur Pertuis.
Programmation à venir.
–   .

Place Saint-Pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 

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English :

As part of European Heritage Days, come discover the monuments and events in Pertuis.
Program to be announced.

L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Pertuis

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