Journées européennes du patrimoine 2026 : plongez dans les coulisses du musée national de la Marine à Paris ! Musée national de la Marine Paris

Informations pratiques

La photographie au cœur des collections

2026 marque le bicentenaire de la photographie : l’occasion parfaite pour explorer les liens entre photographie et patrimoine maritime ! Pendant le week-end, des visites-flash de 30 minutes vous invitent à découvrir les photographies conservées dans les collections du musée.

Le musée dévoile également des archives photographiques autour du FNRS III, accompagnées d’un podcast, pour revenir sur l’histoire de ce célèbre bathyscaphe.

Entrez dans les coulisses de la restauration

Que se passe-t-il derrière les vitrines du musée ? À travers plusieurs rencontres, découvrez le travail des professionnels chargés de conserver et restaurer les objets du patrimoine maritime.

Au programme notamment : un focus sur le projet de restauration du FNRS III, mais aussi sur un exceptionnel scaphandre. L’occasion de comprendre comment ces objets sont étudiés, restaurés et préservés pour les générations futures !

‍ ‍ ‍ Un week-end pour toute la famille !

Les enfants ne sont pas oubliés ! La ludothèque du musée propose des jeux autour du monde maritime, tandis qu’un atelier en famille dès 3 ans invite les petits visiteurs à redonner vie à la silhouette d’un sous-marin endommagé par le temps.

De quoi profiter des Journées européennes du patrimoine en famille, tout en découvrant le musée national de la Marine autrement !

⚓ Rendez-vous au Trocadéro !

Pendant deux jours, le musée national de la Marine vous propose de découvrir gratuitement ses collections et de plonger dans les coulisses de leur conservation. Une belle occasion de faire escale au Trocadéro et de voir le patrimoine maritime sous un autre angle !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée national de la Marine ouvre gratuitement ses portes les 19 et 20 septembre ! Pendant tout le week-end, découvrez les collections autrement avec un programme placé sous le signe de la photographie, de la restauration et du patrimoine maritime en péril.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/theatre-les-secrets-de-la-meduse.html



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